Marokko met Saibari en Salah-Eddine naar WK voetbal

RABAT (ANP) - Marokko gaat naar het WK voetbal in de Verenigde Staten, Canada en Mexico met de PSV'ers Ismael Saibari en Anass Salah-Eddine. Bondscoach Mohamed Ouahbi heeft geen plek in de selectie voor Rayane Bounida (Ajax), Ismaël Baouf (Cambuur), Souffian El Karouani (FC Utrecht) en Oussama Targhalline (Feyenoord).

Saibari, die maandag werd uitgeroepen tot beste speler van de Eredivisie, is een van de zeven middenvelders. Salah-Eddine maakt onderdeel uit van de defensie van Marokko, net als voormalig Ajacied Noussair Mazraoui (Manchester United) en sterspeler Achraf Hakimi van Paris Saint-Germain. Ook de in Nederland geboren Sofyan Amrabat is geselecteerd.

Bounida, Baouf, El Karouani en Targhalline waren opgenomen in de voorselectie, maar vielen alsnog af in de selectie van 26 spelers. Marokko begint het WK op 13 juni tegen Brazilië en speelt daarna in de groep nog tegen Schotland en Haïti. Marokko speelde dinsdag nog een oefenwedstrijd tegen Burundi en won met 5-0.