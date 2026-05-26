TMZ: rapper Lil Wayne is verloofd

De Amerikaanse rapper Lil Wayne is verloofd. Dat meldt entertainmentwebsite TMZ op basis van bronnen. De rapper, die eigenlijk Dwayne Michael Carter heet, zou zijn vriendin eerder dit jaar ten huwelijk hebben gevraagd.

De verloofde van de 43-jarige rapper zou een vrouw uit Indiana van in de 20 zijn. Voor Lil Wayne is het niet zijn eerste verloving. Eerder was hij verloofd met model La'Tecia Thomas, maar daar kwam in 2020 een einde aan. Ook had hij relaties met zangeres Nivea, Lauren London en rapper Trina.

Lil Wayne haalde in het verleden vaker het nieuws door zijn liefdesleven. Vorig jaar beschuldigde een ex-vriendin hem ervan dat hij tijdens hun relatie gewelddadig was.