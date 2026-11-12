NEW YORK (ANP/AFP) - Zeker één persoon is om het leven gekomen toen een gebouw instortte in het New Yorkse stadsdeel Brooklyn, volgens de plaatselijke autoriteiten. Vier mensen werden in kritieke toestand naar het ziekenhuis gebracht en zes mensen hadden lichtere verwondingen.

De krant Daily Mail US meldde op X dat er zeker vier mensen onder het puin lagen. Volgens het plaatselijke medium PIX11 News werden er twee mensen vanonder het puin gered.

De oorzaak van het drama is nog onbekend. Volgens PIX11 werden naast het ingestorte gebouw sloopwerkzaamheden verricht en is het nog onduidelijk of die een rol hebben gespeeld.

In het gebouw woonden ook mensen. Het pand zou een "gebouw met gemengde functies" zijn geweest, aldus PIX11.