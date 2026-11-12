WILLEMSTAD (ANP) - Bondscoach Dick Advocaat van Curaçao heeft donderdag voor de wedstrijd in de Nations League tegen Panama voor het eerst de beschikking over AZ-talent Jerolldino Bergraaf. ADO-speler Nigel Thomas (25) is opnieuw geselecteerd en hoopt zijn debuut te maken.

De bondscoach is blij met de "twee hele goede aanwinsten". "Goed dat ze voor Curaçao hebben gekozen." Advocaat noemt Bergraaf "een echte spits", hoewel hij bij AZ meestal als rechtsbuiten speelt. "Hij moet wel wat giftiger worden. Wat dat betreft zou hij langer bij mij moeten blijven", aldus de coach op de persconferentie.

Curaçao haalt bij winst over twee wedstrijden tegen Panama voor het eerst de Final Four van het toernooi. Ook verdient de ploeg met winst een ticket voor de Gold Cup 2027.

"Het zal niet makkelijk worden", kijkt Advocaat vooruit. "Panama is een sterk team, ze zijn goed op elkaar ingespeeld. Ze hebben geen spelers bij ploegen die in de wereldtop spelen. In die zin zijn ze een beetje vergelijkbaar met ons."

De bondscoach wijst op het belang van een goede eerste wedstrijd. De tweede wedstrijd wordt zondagavond (lokale tijd) in Panama gespeeld. "Ik had liever eerst uitgespeeld. In dit toernooi tellen uitdoelpunten nog dubbel. Dus we kunnen thuis het beste gewoon met 1-0 winnen, of meer."