WASHINGTON (ANP) - De Amerikaanse National Security Agency (NSA) heeft bevestigd dat het interne communicatiesysteem te maken had met een "tijdelijke verstoring". Dat zou zijn gebeurd tijdens een routineonderhoud, maar de dienst benadrukt dat de functies die cruciaal zijn voor missies zijn blijven werken.

"Ons vermogen om de nationale veiligheid te beschermen blijft onverminderd van kracht", stelt de dienst in een verklaring. Meerdere Amerikaanse media, waaronder CNN, meldden eerder al op basis van bronnen dat het interne netwerk zou zijn uitgevallen.

Volgens de bronnen waren er geen aanwijzingen dat het om een cyberaanval ging. De NSA zegt daar in de verklaring niets over.

Hoewel er in de verleden tijd wordt geschreven over de verstoring, is het niet duidelijk of alle problemen weer verholpen zijn.