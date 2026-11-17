Koning Willem-Alexander zal tijdens Prinsjesdag niet met een elektrische koets van Paleis Noordeinde naar de troonrede en terug gaan. Het college van Den Haag ziet niets in een plan van de Partij voor de Dieren om de glazen koets niet meer door paarden te laten trekken. Wethouder Lotte van Basten Batenburg vindt dat het mogelijk moet blijven om dieren te gebruiken bij zulke evenementen "vanwege hun functionele of ceremoniële rol".

Bij de opening van het politieke jaar trekken paarden al jaren de koetsen met het staatshoofd en andere hoge gasten door het centrum van Den Haag. In de dagen ervoor worden de dieren daarvoor getraind. Zo is er een lawaai-oefening op het strand van Scheveningen, met harde muziek, gillende kinderen en luide knallen. Dat kan "angst en stress" bij paarden veroorzaken, aldus de Partij voor de Dieren. Volgens de gemeente zijn er geen signalen dat de regels voor dierenwelzijn worden overtreden bij de oefening.

In november 1918 liepen er geen paarden voor een koets met daarin koningin Wilhelmina, prinses Juliana en koningin-moeder Emma. Militairen en burgers hadden de paarden losgekoppeld, zodat ze de koets zelf over het Malieveld in Den Haag konden trekken. Ze wilden zo hun trouw aan het koningshuis laten zien, omdat de socialistische voorman Pieter Jelles Troelstra kort ervoor had geprobeerd de Nederlandse monarchie omver te werpen en een republiek uit te roepen.