HAARLEM (ANP) - Woonwarenhuisketen IKEA onderzoekt of zijn digitale diensten of klanten zijn getroffen door een beveiligingsprobleem bij een externe websiteprovider. Dat laat een woordvoerder desgevraagd weten. Door een beveiligingslek bij Optimizely, waar onder meer De Telegraaf en BNR over berichtten, konden hackers een code plaatsen op websites die gebruikmaken van het platform.

Dat zou onder meer bij IKEA het geval zijn. "We zijn op de hoogte van berichten over een beveiligingsprobleem bij een externe websiteprovider dat gevolgen heeft gehad voor verschillende organisaties, waaronder mogelijk IKEA. We brengen in kaart of onze digitale diensten of klanten hierdoor zijn getroffen", stelt een woordvoerder van de woonwarenhuisketen.

Door de code zouden hackers cryptovaluta en betaalgegevens kunnen stelen. Naast IKEA zouden ook de websites van Heineken, KLM en ABN Amro hier last van hebben gehad. ABN Amro bevestigt tegenover BNR dat het slachtoffer is geworden van het "cyberbeveiligingsincident bij Optimizely".