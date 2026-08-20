Dagelijkse versie van Boer Zoekt Vrouw in november te zien

Het nieuwe seizoen van Boer Zoekt Vrouw gaat op 9 november van start, meldt omroep KRO-NCRV donderdag. Het programma is niet meer wekelijks, maar drie weken lang elke werkdag te zien op NPO 1.

Daarmee komt het aantal afleveringen uit op vijftien, volgens de omroep meer afleveringen dan ooit. In het vijftiende seizoen volgt presentatrice Yvon Jaspers de Friese melkveehouder Anne, fruitteler Arianne uit Zeeland, de Brabantse melkveehouder Jan, paardenhouder Joey uit Friesland, de Limburgse glastuinbouwer Maurice en tulpen- en aardappelboer Perry uit Flevoland tijdens hun zoektocht naar de liefde.

Vorig jaar werd al bekend dat er dagelijkse uitzendingen van Boer Zoekt Vrouw zouden komen. Dat gebeurde ook eerder met Heel Holland Bakt.