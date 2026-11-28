TBILISI (ANP/AFP) - Tienduizenden aanhangers van de oppositie en pro-Europese activisten hebben zaterdag in Georgië gedemonstreerd tegen de regering. Het is zaterdag precies twee jaar nadat de regering aankondigde voorlopig geen EU-lid te willen worden.

In de betwiste verkiezingen van oktober 2024 eiste de regerende partij Georgische Droom de overwinning op. Een maand later zei de regering tot eind 2028 niet meer met de EU te willen praten over toetreding.

Ondanks repressieve maatregelen wordt er dagelijks geprotesteerd in hoofdstad Tbilisi. Deelnemers eisen nieuwe verkiezingen en vrijlating van opgepakte demonstranten.

Brussel

Critici beschuldigen Georgische Droom ervan toenadering te zoeken tot Rusland en democratische instituties af te breken. Volgens de partij is het beleid gericht op de bescherming van Georgiës soevereiniteit.

Georgië werd in 2023 officieel kandidaat voor het EU-lidmaatschap. Eerder deze maand klonk vanuit Brussel dat het land door de democratische achteruitgang "alleen in naam" nog kandidaat is.