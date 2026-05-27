Hamas bevestigt dood militaire leider door aanval Israël

GAZA-STAD (ANP/RTR) - De Palestijnse beweging Hamas bevestigt de dood van de militair leider Mohammed Odeh. Eerder zeiden Israëlische vertegenwoordigers al dat hij was omgekomen bij een aanval van het Israëlische leger (IDF) op Gaza-Stad.

Een familielid van Odeh zegt dat bij de aanval van dinsdagavond ook zijn vrouw, zoon en drie anderen zijn omgekomen. Tientallen mensen kwamen woensdag naar de begrafenissen van Odeh en zijn familieleden.

Volgens Israël speelde Odeh een belangrijke rol bij de door Hamas geleide aanvallen van 7 oktober 2023. Dat zou ook gelden voor zijn voorganger Ezzedine al-Haddad, die eerder deze maand werd gedood door Israël. De IDF zegt dat de aanval volgde op maandenlange monitoring door de inlichtingendienst.

Sinds in oktober een staakt-het-vuren werd gesloten, heeft Israël zo'n negenhonderd Palestijnen gedood, zeggen de autoriteiten. Volgens het Israëlische leger zijn in dezelfde periode vier Israëlische militairen omgekomen.