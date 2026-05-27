Koeman twijfelt of hij op WK direct met Depay moet starten

ZEIST (ANP) - Ronald Koeman weet niet of hij op het WK direct met Memphis Depay in de basis moet beginnen. De spits maakte zondag na twee maanden afwezigheid zijn rentree bij Corinthians en de bondscoach wil niet te veel risico met hem nemen.

"Ik had liever dat hij eerder minuten had gemaakt", zei Koeman op een persconferentie in Zeist, waar hij zijn 26-koppige WK-selectie bekendmaakte. "Hij gaat vannacht nog vanaf de aftrap spelen met Corinthians, dus het is afwachten. Ik ben wel in mijn stelling veranderd. Achteraf wist ik niet zeker of ik op het EK 2024 met hem had moeten beginnen. Dus dat ga ik misschien anders doen."

Op het EK had Depay ook fysieke klachten. In de halve finale tegen Engeland moest Koeman de spits al in de eerste helft wisselen wegens een blessure.