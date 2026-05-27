Atlete Visser voor tiende keer naar FBK Games in Hengelo

HENGELO (ANP) - Atlete Nadine Visser staat volgende maand voor haar tiende optreden bij de FBK Games. De organisatie van de belangrijkste internationale atletiekwedstrijd van Nederland maakte haar deelname woensdag bekend. De 31-jarige hordeloopster hoopt er net als vorig jaar met de winst vandoor te gaan op 21 juni in Hengelo.

"In 2024 liep ik na lange tijd een nieuw Nederlands record en in 2025 won ik de FBK Games voor het eerst, dus ik kan niet wachten om deze mooie reeks voort te zetten en weer hard te gaan voor het thuispubliek", vertelt Visser in een persbericht.

Visser, die vorig jaar augustus het nationaal record op de 100 meter horden aanscherpte tot 12,28, behoort tot de wereldtop. Tijdens de Spelen van Parijs werd ze op die discipline vierde.

Eerder kondigde de organisatie al de komst aan van verschillende boegbeelden van de Nederlandse atletiek. Wereldkampioene kogelstoten Jessica Schilder, 400-meterspecialiste Lieke Klaver en Femke Broeders-Bol zullen in Hengelo in actie komen. Broeders-Bol loopt haar nieuwe afstand, de 800 meter.