JERUZALEM (ANP/RTR) - Israël heeft zaterdag geprobeerd de leider van Hamas in Gaza te doden met een luchtaanval op een appartement. Volgens lokale functionarissen stierven vijf mensen door de aanval. Het is onduidelijk of Hamaskopstuk Ali al-Amoudi nog leeft.

De aanval vond vlak voor zonsopgang plaats. Volgens de joodse kalender is zaterdag de herdenkingsdag van de Hamasaanslag op 7 oktober 2023.

Het Israëlische leger zei dat Al-Amoudi doelwit was van de aanval. Volgens Israël was hij betrokken bij de planning van de aanslag van 7 oktober en geldt hij vandaag de dag als "de hoogste Hamas-functionaris in de Gazastrook". Ook zou hij zich bezighouden met de "heropbouw van de organisatie met het oog op oorlog".

De aanval werd uitgevoerd nadat het leger had doorgekregen dat Al-Amoudi zich in het flatgebouw bevond. Israël onderzoekt nog of hij de aanval heeft overleefd.