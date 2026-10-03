Bridget Maasland barstte in tranen uit bij de Wat Een Week Show met Shay na een audioboodschap van haar 18-jarige zoon Mees. De presentatrice schoof bij het BNNVARA-radioprogramma op NPO Blend aan als gast van Shay Kreuger.

"Terwijl jij zo ontzettend trots bent op Mees, weet je dat hij dat ook is op jou?", vraagt Kreuger aan haar gast. "Oh nee, dat ga je niet doen, toch?", reageert Maasland, terwijl haar stem breekt. "Hoi mam! Ik wil even zeggen hoe trots ik op jou ben", klinkt de stem van zoon Mees daarna.

"Hoe je de afgelopen paar maanden dit jaar alles regelt. Voor oma, voor mij, voor opa, voor de winkel en ook nog steeds je eigen business runt. En naar Boulevard gaat en alles doet. En ik wil even zeggen hoe trots ik op jou ben daarvoor", hoort Maasland haar zoon verder zeggen, terwijl ze in tranen uitbarst. "Sorry", reageert ze, waarna Kreuger haar een knuffel komt geven.

De twee spraken tijdens het programma onder meer over de kankerdiagnose van Maaslands moeder. Eerder werd al bekend dat haar moeder "schoon" is. "Maar ze is in herstel, en het herstel is zwaar", licht de RTL Boulevard-presentatrice nu toe.