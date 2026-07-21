Hegseth schat kosten Iranoorlog voor VS op 37,5 miljard dollar

WASHINGTON (ANP/RTR/AFP) - De Amerikaanse minister van Defensie Pete Hegseth schat dat de Iranoorlog de VS tot dusver zo'n 37,5 miljard dollar (circa 32,5 miljard euro) heeft gekost. Halverwege mei werd nog gesproken over een bedrag van bijna 29 miljard dollar.

Hegseth zei tegenover een senaatscommissie dat de 37,5 miljard dollar inclusief de verwachte kosten tot en met september is. Het is de eerste keer dat Hegseth zich in het openbaar tegenover parlementariërs moet verantwoorden sinds de Verenigde Staten eerder deze maand de militaire operaties tegen Iran hervatten. De minister verdedigde in Washington ook een verzoek voor zo'n 67 miljard dollar aan extra financiering.

De oorlog begon eind februari met Amerikaans-Israëlische aanvallen op Iran. De VS en Iran sloten vorige maand een tijdelijke deal over onder meer een staakt-het-vuren en de hervatting van het scheepvaartverkeer in de Straat van Hormuz. De overeenkomst kwam te vervallen na nieuwe aanvallen over en weer.