Koninklijke familie geniet op feestdag van friet en pintjes

De Belgische koninklijke familie heeft dinsdagavond op de nationale feestdag in de Brusselse wijk Marollen genoten van friet en bier. Op Instagram-account Histoire Royale is te zien hoe koning Filip en koningin Mathilde zich op het volksfeest tegoed doen aan friet met mayonaise. Vooral Mathilde lijkt goedkeurend te knikken na het nuttigen van enkele frietjes.

Op de website van Het Laatste Nieuws is te zien hoe prinses Elisabeth en prins Gabriel, twee van de kinderen van het koningspaar, vrolijk een pintje bier drinken. De sfeer op de foto's is gemoedelijk en ontspannen. Volgens de krant werden de koning en koningin en hun kinderen met luid applaus verwelkomd door de buurtbewoners.

De koninklijke familie nuttigde de maaltijd met 2000 mensen uit de wijk. Onder de aanwezigen bevonden zich 450 Brusselaren met een smalle beurs. Na de maaltijd vindt in het Jubelpark in Brussel nog een slotconcert met talloze acts, vuurwerk en een lasershow plaats.