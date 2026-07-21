Wall Street sluit met winst, chipbedrijven hoger

NEW YORK (ANP) - De aandelenbeurzen in New York zijn dinsdag hoger de handelsdag uitgegaan, geholpen door winsten bij de chipbedrijven. Die toonden herstel na scherpe verliezen in de sector de afgelopen tijd, maar beleggers lijken de zorgen over de hoge investeringen in kunstmatige intelligentie (AI) even naast zich neer te leggen.

De Dow-Jonesindex eindigde 0,7 procent hoger op 52.224,64 punten. De brede S&P 500-index sloot 0,9 procent hoger op 7509,20 punten en techbeurs Nasdaq won 1,3 procent tot 25.837,21 punten.

Chipbedrijven als Marvell Technology, Micron en Intel stegen tot 12,2 procent. Aandelen van Intel waren ook in trek nadat het bedrijf bekendmaakte dat het banen gaat schrappen binnen zijn datacenterdivisie om de kosten te verlagen.

Ontwikkelingen Midden-Oosten

Vorige week leden chipbedrijven op Wall Street nog aanzienlijke koersverliezen, door de zorgen over de hoge investeringen van techbedrijven in AI. Daarvoor zijn veel datacenters en chips nodig, maar beleggers vragen zich af of bedrijven die hoge investeringen wel kunnen terugverdienen en of de aandelenkoersen van chip- en techbedrijven niet te hard zijn opgelopen.

De ogen waren ook gericht op ontwikkelingen in het Midden-Oosten. De Verenigde Staten en Iran voerden afgelopen nacht over en weer nieuwe aanvallen uit, maar er zijn ook berichten dat bemiddelaars proberen een nieuw staakt-het-vuren te bewerkstelligen. Beleggers kijken daarnaast uit naar de kwartaalcijfers van grote bedrijven deze week. Onder meer Google-moederbedrijf Alphabet, elektrische autofabrikant Tesla en techbedrijf IBM openen de boeken.

Hasbro

3M hoorde ook bij de winnaars en werd 7,3 procent hoger gezet. Het industrieconcern werd positiever over de winst dit jaar, na een sterk tweede kwartaal.

SpaceX won 3,1 procent, na een aantal verliesbeurten op rij van het raket- en AI-bedrijf van Elon Musk. Dinsdag profiteerde SpaceX echter van de herhaling van een koopadvies door investeringsbank Macquarie.

Hasbro steeg 8,8 procent. De speelgoedfabrikant overtrof de verwachtingen van analisten en verhoogde zijn prognose voor het hele jaar. Vooral de verkopen van het populaire kaartspel Magic: The Gathering droegen bij aan de sterke prestaties.