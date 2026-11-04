TEL AVIV (ANP/AFP) - De Israëlische president Isaac Herzog heeft uitspraken tegen Arabische burgers tijdens de verkiezingscampagne veroordeeld en "racistisch" genoemd. Premier Benjamin Netanyahu had meermaals Arabische partijen beschuldigd van verkiezingsfraude.

"Ik heb groot respect voor de Arabische gemeenschap in Israël", aldus de president. "Ik veroordeel de grofheid en racistische uitlatingen die we de laatste tijd hebben gehoord", zei Herzog verder bij het ontvangen van de officiële uitslag van de parlementsverkiezingen van vorige week.

Ook dringt hij er bij politieke partijen op aan om te accepteren dat er geen duidelijke winnaar uit de verkiezingen is gekomen. Het blok van Netanyahu en het oppositieblok behaalden beiden geen meerderheid.

Herzog begint woensdag met de gesprekken met vertegenwoordigers van partijen. Nadat alle gesprekken zijn afgerond, zal hij een kandidaat selecteren die mag proberen een regering te vormen. De laatste gesprekken zullen donderdagavond gevoerd worden.