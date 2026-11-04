UTRECHT (ANP) - De stakingsacties bij ABN AMRO beginnen donderdag in Diemen. Het personeel op het kantoor daar legt het werk tussen 11.00 en 15.00 uur neer, maakte FNV bekend. Volgens een woordvoerder van de vakbond doen een paar honderd medewerkers mee. Als de werkonderbreking niet het gewenste effect heeft, schaalt de vakbond de acties verder op.

De vakbond voert actie omdat het loonbod bij de cao-onderhandeling in zijn visie te laag is. Ook is de bond tegen de verplichte kantooraanwezigheid die ABN AMRO wil invoeren om gemiddeld de helft van de tijd op kantoor te werken. De huidige cao liep tot 30 juni 2026 en er vallen zo'n 18.000 werknemers onder.

Een woordvoerder bevestigt dat bij geen resultaat er meer en langdurige acties komen, waarschijnlijk ook op meer kantoren. Ook al is het nog niet precies bekend hoe de acties eruit zien.

ABN AMRO is om een reactie gevraagd.