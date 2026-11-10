BRUSSEL (ANP) - Er zijn lage verwachtingen voor de klimaattop in Antalya, stelt Eurocommissaris Wopke Hoekstra (Klimaat) een kleine week voordat hij zelf naar de top afreist. "Als je uitzoomt, dan waren de afgelopen klimaattoppen teleurstellend wat betreft de resultaten", aldus Hoekstra.

Wat Hoekstra betreft zijn voor de klimaattop geen nieuwe strategie of ideeën nodig, maar moet de focus echt liggen op de uitvoering van wat er eerder al is afgesproken. "Deze top moet in het teken staan van implementatie, implementatie en nog eens implementatie", zei de CDA'er.

Wat betreft de klimaatfinanciering moet het niet gaan over het ophalen van meer geld, maar over het ervoor zorgen dat eerder toegezegd geld op de juiste plek terechtkomt, aldus Hoekstra. Zoals bij eilandstaten die geld nodig hebben om zich aan te passen aan de gevolgen van klimaatverandering. "Want als het geld is waar ze er uiteindelijk niet bij kunnen, dan heeft het geen betekenis."