Black Friday en AI-reviews: zo prik je door die vijf sterren heen

Op vrijdag 27 november is het weer Black Friday. Webwinkels draaien overuren en jij scrolt langs honderden aanbiedingen. Bij twijfel kijk je natuurlijk naar de reviews. Alleen zijn die minder betrouwbaar dan ooit, omdat een overtuigende recensie met AI in een paar seconden geschreven is.

Nepreviews zijn verboden, maar daarmee niet verdwenen

Sinds 28 mei 2022 is het in Nederland verboden om valse beoordelingen te plaatsen of te laten plaatsen. Dat staat in de regels voor online verkopers waar de Autoriteit Consument & Markt op toeziet.

Een webwinkel moet ook vertellen of en hoe hij controleert dat reviews echt komen van klanten die het product hebben gekocht of gebruikt. Klinkt streng. In de praktijk is het controleren van al die reviews een flinke klus, zeker bij kleine shops en marktplaatsen met duizenden verkopers.

En AI maakt het de valsspelers makkelijker. Waar een nepreview vroeger vaak opviel door krom Nederlands, levert een taalmodel nu foutloze tekst in elke gewenste toon.

Waarom AI-reviews zo geloofwaardig klinken

Een taalmodel weet precies hoe een tevreden klant praat. Het noemt de levering, de verpakking en dat ene handige detail, en sluit af met een aanbeveling.

Juist die perfectie is vaak het probleem. Echte klanten schrijven rommelig, klagen over iets kleins of vergeten de helft te vertellen.

Lees je tien reviews achter elkaar die allemaal dezelfde opbouw hebben, dezelfde lengte en net iets te enthousiast zijn? Dan is de kans groot dat er geen tien verschillende mensen achter zitten.

Vijf signalen dat een review niet van een echte klant komt

Er is geen waterdichte methode, maar een paar dingen verraden veel. Let hier eens op voordat je op bestellen klikt:

Algemene lof zonder details. "Geweldig product, echt een aanrader" zegt niets over het product zelf.

Een golf reviews in korte tijd. Twintig beoordelingen op één dag bij een onbekende shop is verdacht.

Steeds dezelfde woorden. Kijk of termen als "kwaliteit", "snelle levering" en "zeker weer" in bijna elke review terugkomen.

Geen enkele kritische noot. Zelfs het beste product krijgt weleens drie sterren.

Profielen zonder geschiedenis. Een reviewer die alleen deze ene recensie heeft geschreven, is niet per se nep, maar wel een reden om beter te kijken.

Twijfel je? Laat de tekst checken

Vertrouw je een paar recensies niet, dan kun je de tekst kopiëren en met de AI-Checker nagaan of die kenmerken van AI-tekst heeft. Dat kost je een halve minuut.

Eerlijk is eerlijk: zo'n check geeft een indicatie, geen bewijs. Een klant kan zijn review ook gewoon met hulp van AI hebben opgeschreven, en dat maakt de ervaring nog niet verzonnen.

Gebruik de uitkomst daarom als extra puzzelstukje. Combineer hem met de signalen hierboven en met reviews op andere platforms dan de webwinkel zelf.

Liever een dag wachten dan een miskoop

De grootste kracht van Black Friday is tijdsdruk. Aftellende klokjes en "nog maar 3 op voorraad" moeten je laten beslissen voordat je goed hebt nagedacht.

Neem die tijd toch. Zoek de shop op bij een onafhankelijke reviewsite, check of er echt een adres en KvK-nummer op de site staat en lees de slechtste beoordelingen eerst. Die zeggen meestal meer dan de vijf sterren bovenaan.