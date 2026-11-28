VOLENDAM (ANP) - De thuiswedstrijd van FC Volendam tegen FC Eindhoven in de Keuken Kampioen Divisie gaat zondag niet door vanwege de koude weersomstandigheden, meldt de KNVB. De voetbalbond zegt een nieuwe speeldatum later bekend te maken.

Vrijdag werden om diezelfde reden ook al vier duels in de eerste divisie afgelast. Het ging toen om Jong FC Utrecht - Almere City, FC Dordrecht - Vitesse, VVV-Venlo - RKC Waalwijk en Jong AZ - TOP Oss. Ook door de wedstrijd tussen FC Emmen en Helmond Sport die voor zaterdag gepland stond, ging een streep. Door het weer kon de bespeelbaarheid van de velden volgens de KNVB niet worden gegarandeerd.