BRUSSEL (ANP) - Hongarije sluit zich aan bij het Europees Openbaar Ministerie (EPPO), dat EU-lidstaten controleert op fraude en corruptie met EU-geld. Daarmee breekt de nieuwe premier Péter Magyar opnieuw met beleid van zijn voorganger Viktor Orbán, die altijd weigerde EPPO toegang te geven tot Hongarije.

Magyar deed vlak na zijn verkiezingsoverwinning in mei de aanvraag om Hongarije deel te laten nemen aan EPPO. Die aanvraag is onderdeel van zijn verkiezingsbelofte om fraude en corruptie in het land tegen te gaan.

Voorzitter van de Europese Commissie Ursula von der Leyen noemt de ontwikkeling "goed nieuws" voor Hongaren. "De Hongaarse bevolking heeft nu een waarborg die controleert dat EU-geld in hun belang wordt gebruikt", stelt ze.

Met Hongarije erbij zijn er 25 lidstaten van de EU lid van EPPO; alleen Ierland en Denemarken zijn dat niet, omdat ze een speciale opt-outpositie hebben in de EU. Het EPPO is opgericht in 2021.