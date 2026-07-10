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Anthony Hopkins brengt eerste klassieke album uit

10 jul , 12:23Entertainment
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Anthony Hopkins brengt volgende maand een album met zelfgeschreven klassieke muziek uit. De 88-jarige Oscarwinnaar heeft daarvoor een platencontract getekend bij Decca Classics, meldt entertainmentwebsite Deadline.
Het album, Life Is A Dream, bevat composities die Hopkins in verschillende periodes van zijn leven schreef. De muziek wordt uitgevoerd door dirigent Gustavo Dudamel en het Philharmonia Orchestra.
"Muziek was mijn eerste liefde", zegt Hopkins. "Ik componeer al mijn hele leven. Sommige van deze stukken draag ik al tientallen jaren met me mee."
Het eerste nummer van het album, Bracken Road, is vrijdag verschenen. Volgens Decca is het geïnspireerd op Hopkins' jeugd in Wales.
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