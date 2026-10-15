Houthi's vallen hoofdkwartier regering Jemen aan

ADEN (ANP/AFP/RTR) - De Houthi's hebben een raketaanval uitgevoerd op het presidentiële Al-Maashiq-paleis in Aden, dat dient als hoofdkwartier van de internationaal erkende overheid van Jemen. Volgens persbureau AFP zouden hierbij zeker vier doden zijn gevallen.

Aan de Houthi's gelieerde media meldden dat de aanval van de groep gericht was op "een hoofdkwartier voor militaire operaties, geleid door Saudische officieren".

Volgens de regering hebben alle ministers en de Jemenitische premier de aanval overleefd, schrijft nieuwssite Al Jazeera. De stad Aden, in het zuiden van Jemen, fungeert als tijdelijke hoofdstad van de regering. De Houthi's zouden ook ballistische raketten hebben afgevuurd op de centraal gelegen stad Marib.