Een van de vrouwen die Russell Brand heeft beschuldigd van verkrachting had "nachtmerries" dat zij na de vermeende daad zwanger was geraakt. Dat had de vrouw in een opgenomen gesprek met de politie gezegd, dat donderdag in de rechtbank in Londen werd afgespeeld.

Op de tweede dag van de misbruikzaak tegen de Britse acteur en komiek zei een vrouw dat Brand haar heeft verkracht in een hotelkamer. Volgens Britse media vertelde zij onder meer over hoe zij daarna bang was en zich "vies voelde". Ook verwierp zij suggesties van de advocaat van Brand dat er sprake zou zijn geweest van seks met wederzijdse toestemming.

De 51-jarige Brand wordt in de zaak door zes vrouwen beschuldigd van seksueel wangedrag. De vergrijpen zouden allemaal hebben plaatsgevonden tussen 1999 en 2009. Naast de vrouw die zegt dat Brand haar in een hotelkamer heeft verkracht, is er een vrouw die zegt dat Brand haar in een toilet probeerde te sleuren. Zij werkte ten tijde van het incident in 2001 bij MTV. Brand zou een derde vrouw eveneens in een toilet hebben gedwongen. Bij dat vergrijp in 2004 zou Brand tegen haar zin orale seks met haar hebben gehad.

De vierde vrouw die Brand heeft beschuldigd, heeft het over een incident bij Capital Radio. Daar zou de acteur de vrouw hebben beetgepakt en haar op een agressieve manier hebben gezoend en betast. Ook werd gesproken over een voorval in 2009. Volgens de aanklager vond er aanvankelijk seks met wederzijdse toestemming plaats, maar zou Brand de vrouw daarna hebben omgedraaid en anaal gepenetreerd. Daarbij zou hij ook zijn condoom hebben afgedaan. De vrouw vroeg hem te stoppen, maar hij deed dat niet. Bij het laatste vermeende slachtoffer zou Brand zijn gezicht in het kruis van een vrouw hebben gedrukt. De zes klagers, die het recht hebben op anonimiteit, meldden zich na een documentaire uit 2023 waarin ook beschuldigingen van seksueel wangedrag tegen Brand werden geuit.

In Britse media is veel aandacht voor de zaak van Brand, die bekend werd als presentator van radio- en televisieprogramma's. Later speelde hij ook in een aantal Hollywoodfilms. Ook was hij een tijdje getrouwd met zangeres Katy Perry. Brand ontkent de beschuldigingen. De zaak neemt naar verwachting nog weken in beslag.