Sophie, de hertogin van Edinburgh, heeft donderdag met pijl en boog geschoten op de militaire vliegbasis RAF Wittering in Peterborough. De hertogin was daar voor de jaarlijkse Duchess of Edinburgh Challenge, schrijft het Britse koninklijk huis op Instagram.

Het evenement is bedoeld om militaire eenheden die banden hebben met de hertogin, samen te brengen. Er waren volgens het Britse koningshuis militairen uit het hele Verenigd Koninkrijk en uit Canada aanwezig.

Naast boogschieten stapte Sophie ook in een kart. Tijdens beide evenementen was de hertogin gekleed in een militaire camouflagejas.