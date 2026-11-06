AMSTERDAM (ANP) - De AEX-index op het Damrak is vrijdag met een flink verlies begonnen. Wereldwijd kwamen de chip- en techbedrijven onder druk te staan door een verkoopgolf bij AI-gerelateerde aandelen. Beleggers dumpten de aandelen in de AI-sector door de vrees voor een toenemende weerstand tegen de opmars van AI.

Algemeen wordt verwacht dat de Democraten, na de ruime zege bij de Amerikaanse congresverkiezingen, de regelgeving voor de AI-sector fors zullen aanscherpen. De opmars van AI-datacenters stuitte op een brede weerstand onder Amerikaanse kiezers en veel winnaars van de verkiezingen hebben beloofd dergelijke projecten aan banden te leggen.

De Amsterdamse hoofdindex noteerde kort na opening van de markt 1,3 procent lager op 1113,73 punten. Bijna alle hoofdfondsen gingen omlaag. ASML en ASMI hielden de verliezen beperkt tot ongeveer 1 procent en Besi daalde 0,2 procent. De Nederlandse chipbedrijven verloren een dag eerder al tot ruim 7 procent door zware koersverliezen in de Amerikaanse chipsector.