DEN HAAG (ANP/AFP) - De aanklagers van het Internationaal Strafhof (ICC) willen de zaak tegen een rebellenleider uit de Soedanese regio Darfur stopzetten. De aanklagers denken niet dat Abdallah Banda nog veroordeeld kan worden voor oorlogsmisdaden.

Banda wordt gezocht voor zijn rol in een aanval op een militaire basis in het noorden van Darfur in 2007, die twaalf vredessoldaten van de Afrikaanse Unie het leven kostte. De zaak zou eigenlijk in 2014 behandeld worden, maar werd stilgelegd omdat hij er zelf toch niet bij zou zijn.

De aanklagers denken dat de zaak nog weinig kans van slagen heeft, ruim tien jaar nadat Banda zich "onttrok aan de rechtspleging". "Getuigen zijn niet langer beschikbaar of bereid mee te werken, er zijn ernstige problemen met de geloofwaardigheid van sommige andere belangrijke getuigen en er is onlangs ontlastend bewijs vergaard dat de zaak tegen meneer Banda verzwakt."

Slachtoffers

Het is aan de rechters van het hof in Den Haag om te bepalen of de zaak wordt stilgelegd. Het verzoek van de aanklagers om dat te doen stamt al uit oktober 2023, maar mocht tot nu toe niet openbaar gemaakt worden. De aanklagers zeggen te begrijpen dat dit nieuws de slachtoffers zwaar zal vallen.

Oud-dictator Omar al-Bashir wordt nog gezocht voor zijn rol in het conflict in Darfur in 2003. Er zit één Darfur-verdachte vast, twee anderen worden ook nog gezocht. De zaken tegen twee verdachten zijn gesloten.