Het festival Tomorrowland mag komend weekend geen vuurwerk afsteken of pyrotechnische technieken - oftewel effecten met warmte en rook - gebruiken. Dat meldt persbureau Belga dinsdag op gezag van de gemeentelijke en provinciale autoriteiten.

Het eerste weekend van Tomorrowland vindt plaats van 17 tot 19 juli in recreatiegebied De Schorre bij Boom, tussen Antwerpen en Brussel. Het is hier momenteel heel droog en warm, waardoor er een risico op natuurbrand bestaat.

De Vlaamse autoriteiten hebben vanwege de droogte en de hitte code oranje afgegeven. Deze weerwaarschuwing geldt in elk geval tot dinsdag.

Afgelopen jaar brak vlak voor de start van het festival op het hoofdpodium van Tomorrowland brand uit. Hierdoor ging een groot deel van het decor in vlammen op. Na de brand maakte het festival een risicoanalyse en nam een aantal maatregelen om de brandrisico's te verkleinen.