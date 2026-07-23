Duitse aanvaller Adeyemi van Borussia Dortmund naar FC Barcelona

BARCELONA (ANP) - Karim Adeyemi gaat naar FC Barcelona. De 24-jarige aanvaller wordt door de Catalaanse club overgenomen van Borussia Dortmund. FC Barcelona heeft bekendgemaakt dat de Duitser een contract tot medio 2031 tekent.

Volgens Spaanse media zou er een bedrag van 22 miljoen euro worden betaald door FC Barcelona. Dat bedrag kan door verschillende bonussen nog oplopen. Verder zou Borussia hebben afgedwongen dat de Duitse club meedeelt in de winst bij een mogelijke transfer in de toekomst.

Adeyemi speelde elf keer voor Duitsland. Hij wordt in Barcelona een ploeggenoot van Frenkie de Jong.