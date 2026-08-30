IJslanders stemmen tegen toetredingsgesprekken met EU

REYKJAVIK (ANP/DPA/AFP) - IJslanders hebben in een referendum gestemd tegen het hervatten van toetredingsgesprekken met de Europese Unie. In de eilandstaat met ongeveer 400.000 inwoners stemde 52,8 procent van de kiezers tegen en 47,2 procent voor.

De uitkomst is een nieuwe tegenvaller voor voorstanders van toetreding. IJsland deed in 2009 al een aanvraag om lid te worden van de EU, nadat het zwaar was getroffen door de wereldwijde economische crisis. Het land bevroor die aanvraag in 2013, nadat een eurosceptische regering aan de macht was gekomen. Later gingen stemmen op om toch verder te praten, onder meer vanwege de onzekerheid in de internationale politiek.