Chelsea neemt Argentijnse doelman Martínez over van Aston Villa

LONDEN (ANP/RTR) - Chelsea heeft doelman Emiliano Martínez overgenomen van Aston Villa. De 33-jarige keeper die in 2022 met Argentinië wereldkampioen werd en dit jaar de WK-finale verloor van Spanje, heeft in Londen een contract voor drie seizoenen getekend.

Beide clubs maakten het transferbedrag niet bekend. Volgens Engelse media betaalt Chelsea ongeveer 7,5 miljoen Britse pond (zo'n 8,8 miljoen euro) voor de Argentijn.

Martínez speelde sinds 2020 voor Aston Villa, waarmee hij afgelopen seizoen de Europa League won. Daarvoor stond hij onder contract bij Arsenal, dat hem onder meer verhuurde aan Wolverhampton Wanderers en Getafe.

"Ik wil hier succesvol zijn", liet Martínez via de club weten. "Ik ben iemand die alles wil winnen wat hij doet en dat wil ik hiernaartoe meenemen, want dit is een club die titels wint. Dus ik denk dat we een goede match zijn."