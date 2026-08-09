TEHERAN (ANP/RTR/AFP) - Iran is niet in gesprek met de Verenigde Staten en is dat ook niet van plan zolang de overeenkomst van juni geschonden wordt, zegt de Iraanse minister van Buitenlandse Zaken Abbas Aragchi. Er vindt wel overleg plaats via tussenpersonen, zei hij tegen het Iraanse persbureau Mehr.

Iran en de VS sloten in juni een voorlopige overeenkomst over heropening van de Straat van Hormuz en een tijdelijk staakt-het-vuren. Volgens Aragchi schenden de VS de afspraken uit de deal.

Iran praat wel met Oman over de Straat van Hormuz. Die gesprekken bevinden zich volgens hem in een afrondende fase. De minister herhaalde dat daarmee de belangrijke zeestraat niet zal worden heropend. Vastgelegd zou worden dat er nieuwe vaarroutes komen zodra de VS zich aan bepaalde afspraken houden.

Een woordvoerder van de Iraanse Revolutionaire Garde zei zondagochtend ook nog eens op de staatstelevisie dat de straat dicht blijft tot "de vijand voldoet aan al onze voorwaarden".