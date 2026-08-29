Nepal zoekt specifieke buitenlandse hulp na overstromingen

KATHMANDU (ANP/BLOOMBERG/RTR) - Nepal heeft na de verwoestende overstromingen deze week buitenlandse specialistische hulp nodig, maar niet bij de algemene zoek- en reddingsoperaties. Dat zegt de Nepalese minister van Buitenlandse Zaken Shisir Khanal tegen Reuters.

Zo heeft Nepal aan China en India gevraagd om speciale verplaatsbare bruggen die snel kunnen worden opgebouwd. Ook heeft het land buitenlandse hulp nodig bij reddingsacties in tunnels, het herstellen van vervoer en communicatie op plaatsen waar bruggen zijn verwoest en de identificatie van lichamen. Daarnaast is hulp nodig bij DNA-onderzoek en het langdurig bewaren van lichamen.

Door een gletsjerinstorting woensdag kwam een enorme stroom van rotsen, ijs, modder en puin los die zich een weg baande door de rivieren in het Himalayagebergte. Hierbij kwamen tot nu 586 mensen om het leven in Nepal en China. In totaal worden nog bijna 2500 mensen vermist, onder wie drie Nederlanders.

Eerder op vrijdag had Nepal verklaard dat het land de reddingswerkzaamheden voorlopig zelf kon uitvoeren en daarvoor voorlopig geen buitenlandse hulp nodig had.