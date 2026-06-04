Beyoncé staat dit jaar voor het eerst op de jaarlijkse Forbes-lijst met rijkste 'selfmade' vrouwen. De Amerikaanse zangeres werd in december door het zakenblad opgenomen in de zogenoemde 'miljardairsclub'.

Volgens Forbes is de nettowaarde van Beyoncé 1 miljard dollar, omgerekend ruim 860 miljoen euro. Volgens het zakenblad komt het merendeel van Beyoncé's nettowaarde voort uit inkomsten die ze de afgelopen dertig jaar vergaarde als soloartiest en als lid van Destiny's Child. "Ze voegt zich bij de gelederen na haar zeer succesvolle Cowboy Carter Tour van 2025, die meer dan 450 miljoen dollar opbracht aan kaartverkoop en merchandise", luidt de toelichting.

De Amerikaanse zangeres staat op plek 39 in de lijst, net als collega Rihanna, die ook een nettowaarde van 1 miljard dollar heeft. Taylor Swift staat zestien plekken hoger met een nettowaarde van 2 miljard dollar. Ook talkshowpresentatrice Oprah Winfrey en realityster Kim Kardashian staan op de lijst.