Iran en VS zetten vier werkgroepen op voor onderhandelingen

LUZERN (ANP/AFP) - Iran en de Verenigde Staten gaan vier werkgroepen opzetten om over verschillende thema's te onderhandelen. Dat meldt de Iraanse onderhandelaar Kazem Gharibabadi na een eerste dag van technische besprekingen in Zwitserland.

De werkgroepen zullen zich volgens Gharibabadi focussen op nucleaire zaken, het opheffen van sancties, de wederopbouw en economische ontwikkeling en de uitvoering en het monitoren van het toekomstige vredesakkoord. Het is niet duidelijk of een van deze werkgroepen zich ook gaat bezighouden met Libanon. De situatie in dat land is een heikel punt bij de onderhandelingen, omdat Israël niet van plan is zijn troepen daar terug te trekken.

Gharibabadi leidt namens Iran de technische besprekingen, waarbij de details van een deal moeten worden vastgelegd. Hoofdonderhandelaar Mohammad Bagher Ghalibaf opende zondag de gesprekken met de Amerikaanse vicepresident JD Vance, maar die twee hebben Zwitserland inmiddels weer verlaten.