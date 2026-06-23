Waarderingskamer: minder bezwaar tegen WOZ ondanks hogere waarden

DEN HAAG (ANP) - Er zijn minder bezwaren binnengekomen over de WOZ-waarden van woningen. Dat blijkt uit de Staat van de WOZ 2026 van de Waarderingskamer. Dit terwijl woningwaarden gemiddeld stegen.

Gemiddeld werd bezwaar gemaakt tegen 2,5 procent van de WOZ-waarden van woningen, tegenover 3,3 procent vorig jaar. Dit terwijl de gemiddelde WOZ-waarde van woningen steeg met 10,6 procent. Volgens de Waarderingskamer hangt deze ontwikkeling mede samen met de afname van activiteiten van commerciële bureaus die op basis van no cure, no pay bezwaar maakten tegen WOZ-waarden. Ook lossen gemeenten vragen over de hoogte vaker informeel en via persoonlijk contact op. Daardoor is formeel bezwaar niet nodig.

Gemeenten bepalen de WOZ-waarde van een woning aan de hand van een puntenstelsel. Daarin worden kenmerken van een huis en recente verkoopprijzen van vergelijkbare woningen meegenomen. De WOZ-waarde wordt gebruikt om de hoogte van de onroerendezaakbelasting (ozb) te bepalen. Huizenbezitters die het niet eens zijn met de WOZ-waarde kunnen hiertegen onder andere bij hun gemeente bezwaar maken, bijvoorbeeld als ze de ozb te hoog vinden.

Voor 2027 verwacht de Waarderingskamer dat de WOZ-waarden van woningen met 5,5 procent tot 7,5 procent stijgen. Voor vastgoed voor bedrijven, zoals winkels en kantoren, wordt een gemiddelde stijging van 1,5 tot 4 procent verwacht. Volgens de Waarderingskamer krijgen ieder jaar ongeveer 9,5 miljoen objecten een nieuwe WOZ-waarde.