Verzekeraars betaalden minder aan klimaatschade dan jaar eerder

DEN HAAG (ANP) - Extreem weer heeft in Nederland vorig jaar voor ruim 155 miljoen euro aan verzekerde schade gezorgd, ongeveer de helft van het bedrag een jaar eerder. Dat blijkt uit de jaarlijkse Klimaatschademonitor van het Verbond van Verzekeraars. Stormen waren in 2025 met meer dan 60 miljoen euro de grootste schadepost, gevolgd door hagelschade van ongeveer 50 miljoen euro.

Volgens de vereniging laten de cijfers zien dat extreem weer steeds onvoorspelbaarder wordt. Hoewel de totale verzekerde schade vorig jaar lager was dan in eerdere jaren, nemen de schadepieken toe. Voorzitter Richard Weurding waarschuwt dat verzekeraars en de samenleving zich daarom moeten blijven voorbereiden op de gevolgen van extremer weer.

Investeringen in preventie hebben de afgelopen jaren bijgedragen aan het beperken van de schade. Na een zware hagelstorm in Zuidoost-Brabant in 2016, die zo'n 617 miljoen euro aan schade veroorzaakte, zijn kassen bijvoorbeeld uitgerust met sterker glas.

Ook dit jaar heeft Nederland al meerdere keren te maken gehad met hevige regen- en onweersbuien. Zo leidde noodweer afgelopen weekend op verschillende plaatsen tot wateroverlast, blikseminslagen en schade aan woningen en voertuigen. Verzekeraars ontvingen daarvoor honderden schademeldingen.