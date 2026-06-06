Prinses Beatrix heeft zaterdag in Rotterdam de viering van het 35e lustrum van de Koninklijke Roei- en Zeilvereeniging De Maas bijgewoond. De vereniging heeft ongeveer tweeduizend leden en is hiermee een van de grootste watersportverenigingen van Nederland.

Beatrix is beschermvrouwe van De Maas. Zij woonde in de sociëteit een plenair programma bij waar toelichting werd gegeven op de historie van de vereniging. Aansluitend krijgt de prinses een rondleiding door de sociëteit.

De vereniging is in 1851 ontstaan als voortzetting van een aantal particuliere roei- en zeilclubs die actief waren op de Maas in Rotterdam. In mei 2001 was Beatrix, toen nog koningin, samen met prins Claus ook aanwezig bij de viering van het 150-jarig jubileum van De Maas.