LandelijkBuitenlandPolitiek
Entertainment
Gezondheid
Zakelijk
Sport
Vnieuws
NL12
Over ons
Spelletjes

Beatrix viert 175-jarig bestaan van koninklijke roeiclub De Maas

06 jun , 15:19Koningshuis
anp060626108 1
Prinses Beatrix heeft zaterdag in Rotterdam de viering van het 35e lustrum van de Koninklijke Roei- en Zeilvereeniging De Maas bijgewoond. De vereniging heeft ongeveer tweeduizend leden en is hiermee een van de grootste watersportverenigingen van Nederland.
Beatrix is beschermvrouwe van De Maas. Zij woonde in de sociëteit een plenair programma bij waar toelichting werd gegeven op de historie van de vereniging. Aansluitend krijgt de prinses een rondleiding door de sociëteit.
De vereniging is in 1851 ontstaan als voortzetting van een aantal particuliere roei- en zeilclubs die actief waren op de Maas in Rotterdam. In mei 2001 was Beatrix, toen nog koningin, samen met prins Claus ook aanwezig bij de viering van het 150-jarig jubileum van De Maas.

Lees ook

Prinses Beatrix onthult eigen rieten wieg in Fries Vlechtmuseum Prinses Beatrix onthult eigen rieten wieg in Fries Vlechtmuseum
Prinses Beatrix bij festiviteiten voor jarige koning Carl GustafPrinses Beatrix bij festiviteiten voor jarige koning Carl Gustaf
Hippie-Beatrix siert dit keer gevel café De Blaffende VisHippie-Beatrix siert dit keer gevel café De Blaffende Vis
loading

Loading