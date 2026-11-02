Iran noemt onderhandelingen met VS zeer intensief

TEHERAN (ANP/AFP/RTR) - De Iraanse minister van Buitenlandse Zaken Abbas Araghchi heeft de indirecte onderhandelingen met de Verenigde Staten zeer intensief genoemd. In een interview met het Iraanse staatspersbureau IRNA noemt hij daarbij ook Qatar en Pakistan "zeer actief betrokken" als bemiddelende partijen. Iran en de VS spreken elkaar niet direct, maar via de bemiddelende landen.

Op tafel ligt een in september voorgelegd plan voor een bestand, al is daarover nog altijd geen overeenstemming. Eerder wees de Amerikaanse president Donald Trump dit zevenstappenplan, dat in herziene vorm de basis vormt van de huidige gesprekken, al af. Onderdeel van het plan is onder meer de heropening van de Straat van Hormuz en het intrekken van sancties die de VS tegen Iran hebben ingesteld sinds de twee landen in juni een (inmiddels gesneuveld) raamwerkakkoord overeenkwamen. Ook moet het plan voorzien in het vrijgeven van bevroren Iraanse tegoeden, al langer een eis van Teheran.