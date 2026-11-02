SAN FRANCISCO (ANP/BLOOMBERG) - Het Amerikaanse AI-bedrijf Anthropic behaalde over het afgelopen kwartaal een omzet van bijna 17 miljard dollar. Dat is ruim twaalf keer zoveel als in dezelfde periode een jaar eerder.

De groeispurt versterkt de verwachting dat Anthropic een recordbedrag kan ophalen met zijn geplande beursgang. Het concern achter AI-platform Claude diende eind vorige maand een aanvraag in voor een beursgang in New York, die naar verwachting voor de Amerikaanse feestdag Thanksgiving op 26 november plaatsvindt.

Het bedrijf leed afgelopen kwartaal een nettoverlies van 23,3 miljard dollar, vergeleken met een verlies van 12,1 miljard dollar in dezelfde periode vorig jaar. De kosten schoten omhoog tot 17,5 miljard dollar ten opzichte van een jaar eerder.