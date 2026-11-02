UTRECHT (ANP) - FC Utrecht heeft op basis van camerabeelden de eerste betrokkenen in beeld van de ongeregeldheden na afloop van de bekerwedstrijd tegen Kozakken Boys. Dat meldt de Eredivisieclub op de eigen website.

FC Utrecht won donderdag in de eerste ronde van de KNVB-beker met 1-0 bij Kozakken Boys in Werkendam. Fans van FC Utrecht kwamen na de wedstrijd het veld op en zochten de confrontatie met supporters van de thuisclub. De leiding van FC Utrecht besloot daarop om geen supporters mee te nemen naar de uitwedstrijd van afgelopen zondag tegen Telstar.

"De club zet het onderzoek voort en brengt het aanwezige beeldmateriaal verder in kaart", aldus FC Utrecht. "Op die manier probeert de club een zo volledig mogelijk beeld te krijgen van de gebeurtenissen en de betrokkenheid van de verschillende personen die zich misdroegen na afloop van de bekerwedstrijd in Werkendam. Op basis van de uitkomsten wordt bekeken welke vervolgstappen passend zijn."