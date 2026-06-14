Iran: overeenkomst betekent niet dat er vertrouwen is in 'vijand'

TEHERAN (ANP) - Volgens de Iraanse viceminister van Buitenlandse Zaken Kazem Gharibabadi betekent de overeenkomst tussen de VS en Iran niet dat er vertrouwen is in de "vijand". Hij wordt onder meer door het Iraanse nieuwsagentschap Tasnim geciteerd.

"De strijdkrachten zullen altijd de vinger op de trekker hebben", aldus Gharibabadi. Hij zei tegen de Iraanse staatstelevisie dat de onderhandelingen over een definitief akkoord gedurende een periode van zestig dagen zullen plaatsvinden. "We zullen onze eigen maatregelen nemen als wij overtredingen van de andere kant constateren." Gharibabadi zei dat deze zondagavond "het einde van de Amerikaanse marineblokkade tegen Iran" begint en dat de toezeggingen van Iran vanaf vrijdag van kracht worden.

Volgens hem zal de tekst van de overeenkomst na de officiële ondertekening worden gepubliceerd.

Zondagavond meldde de Pakistaanse premier en bemiddelaar Shehbaz Sharif dat er een vredesakkoord tussen de VS en Iran is bereikt. Direct daarna gaf de Amerikaanse president Donald Trump toestemming voor de vrije doorvaart van de Straat van Hormuz en toestemming voor de onmiddellijke opheffing van de blokkade door de Amerikaanse marine.