Van Dijk begrijpt verdedigende wissels van bondscoach Koeman

ARLINGTON (ANP) - Virgil van Dijk had begrip voor een serie verdedigende wissels van zijn bondscoach Ronald Koeman in de slotfase van het eerste duel op het WK met Japan. Daarna leek Oranje het initiatief te verspelen en maakte de tegenstander uit Azië in de 88e minuut gelijk (2-2). "Je weet ook dat het nog gevaarlijk kon worden", zei de aanvoerder. "We hielden het na die wissels goed dicht. En Japan moest aanvallender spelen, dus er lag ook ruimte. Helaas scoren ze na een spelhervatting."

Van Dijk erkende dat hij een dubbel gevoel aan het eerste duel van Oranje op het WK in de Verenigde Staten heeft overgehouden. "Zo laat een treffer tegen krijgen is nooit leuk", zei hij. "Maar je speelt wel tegen een sterke ploeg als Japan. Ze verdedigden heel compact. Het was moeilijk om er doorheen te komen."