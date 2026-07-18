Iran schort raamovereenkomst met VS op na Amerikaanse schendingen

TEHERAN (ANP/DPA) - De raamovereenkomst die de Verenigde Staten en Iran vorige maand sloten, is wat betreft de Iraanse regering niet langer geldig, meldt het Iraanse persbureau Fars. Viceminister van Buitenlandse Zaken Kazem Gharibabadi zei zaterdag in een televisie-interview dat Iran de overeenkomst heeft opgeschort, omdat de VS deze heeft geschonden.

"We zijn druk bezig met de verdediging van ons land", citeerde het persbureau de minister. "Helaas hebben de Amerikanen hun verplichtingen voor de intentieverklaring van Islamabad geschonden door hun agressieve acties", aldus Gharibabadi. Volgens de onderminister voelt Iran zich daarom niet langer gebonden aan de overeenkomst.

De Verenigde Staten en Iran sloten halverwege juni een raamovereenkomst die de weg moest vrijmaken voor een definitief einde aan de oorlog. Hierin werd vastgelegd dat binnen zestig dagen een definitieve deal zou worden bereikt. President Donald Trump liet al eerder weten dat de overeenkomst wat hem betreft voorbij was.