Moulin Rouge!-ster Martijn Noort: ik ben gebroken door dit einde

Acteur Martijn Noort heeft zaterdag op Instagram ook gereageerd op het nieuws dat de musical Moulin Rouge! voortijdig moet stoppen door waterschade. Op Instagram zegt hij dat zijn "hart bloedt". Noort speelde vanaf het begin de rol van Christian, de schrijver die in de illustere nachtclub verliefd wordt op courtisane Satine.

"Mijn hart bloedt", schrijft Noort. "Ik ben zo van slag dat ik deze rol niet meer kan spelen. Ik ben zo bedroefd dat ik de liedjes niet meer kan zingen en niet meer het verhaal kan vertellen van de jongeman die naar Parijs komt en daar de liefde vindt. Ik ben gebroken door dit einde, en kom over een tijdje pas weer terug op Instagram."

De acteur bedankt zijn fans voor alle steunbetuigingen die hij heeft ontvangen. Noort won vorig jaar de Musical Award voor beste mannelijke hoofdrol voor de voorstelling.