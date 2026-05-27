Israël beveelt evacuatie van Zuid-Libanese stad Tyrus

TYRUS (ANP/AFP) - De Israëlische krijgsmacht heeft woensdag de evacuatie bevolen van de Zuid-Libanese stad Tyrus en omgeving. Er zijn plannen om daar doelen van Hezbollah aan te vallen, aldus een legerwoordvoerder op X.

"Aangezien de terroristische organisatie Hezbollah het staakt-het-vuren schendt en Israëlisch grondgebied aanvalt, ziet het Israëlische leger zich genoodzaakt krachtig tegen hen op te treden", verklaart de woordvoerder. De Israëlische premier Benjamin Netanyahu gaf maandag bevel om de aanvallen op Libanon op te voeren, met als doel Hezbollah te "vernietigen".

Sinds halverwege april geldt een staakt-het-vuren tussen Israël en Libanon, maar het geweld gaat nog steeds door. Hezbollah was niet bij de onderhandelingen of de wapenstilstand betrokken. De Libanese groepering was tegen het zeldzame topoverleg tussen de twee landen.