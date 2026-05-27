Optimisme over AI-investeringen stuwt beurzen New York

NEW YORK (ANP) - De aandelenbeurzen in New York zijn overwegend hoger aan de nieuwe handelsdag begonnen. Optimisme over investeringen in AI zorgde opnieuw voor winsten bij fabrikanten van halfgeleiders, waarbij vooral gekeken wordt naar de grote behoefte aan geheugenchips. Beleggers bleven ook hoopvol over vorderingen in vredesgesprekken tussen de Verenigde Staten en Iran.

De S&P 500 won 0,1 procent tot 7524 punten en was daarmee op weg om zijn record van een dag eerder aan te scherpen. De Dow-Jonesindex steeg 0,3 procent tot 50.605 punten. Techbeurs Nasdaq noteerde nagenoeg vlak op 26.649 punten.

Chipmaker Micron (plus 2 procent) bleef in waarde stijgen, na een stijging van 19 procent een dag eerder. Nu de snelle uitbreiding van datacenters voor AI de vraag naar geavanceerde geheugenchips aanjaagt, dichten marktkenners het bedrijf grote kansen toe.

Micron bereikte daardoor dinsdag al een beurswaarde van boven de 1 biljoen dollar. Hetzelfde deed de Zuid-Koreaanse geheugenchipfabrikant SK Hynix een dag later.

Het optimisme op Wall Street viel samen met een daling van de olieprijzen, die door de oorlog in Iran hard zijn opgelopen. Een vat Brentolie zakte 3,8 procent in waarde tot 95,80 dollar per vat. Amerikaanse WTI-olie werd 4,4 procent goedkoper tot 89,71 dollar per vat. Lagere olieprijzen nemen ook wat van de inflatiezorgen weg.

In New York genoteerde aandelen van het Chinese webshopbedrijf PDD zakten bijna 11 procent. Het moederbedrijf van Temu boekte weliswaar een hogere omzet dan een jaar eerder, maar de groei was minder sterk dan analisten hadden verwacht. Ook daalde de nettowinst.

Coatingfabrikant Axalta steeg 3,7 procent. De Nederlandse verfmaker AkzoNobel, waarmee Axalta wil fuseren, meldde eerder deze maand een overnamebod van het Japanse Nippon Paint en het Amerikaanse Sherwin-Williams te hebben afgewezen. Aandelen van AkzoNobel schoten omhoog op het Damrak na het nieuws.

Dick's Sporting Goods kwam met kwartaalcijfers die tegenvielen. De verkoper van sportartikelen nam vorig jaar concurrent Foot Locker over en kosten rondom die deal drukten zwaarder op de winst dan verwacht. Wel stegen de verkopen in winkels van Foot Locker die langer dan een jaar open zijn. Het aandeel zakte 1 procent.