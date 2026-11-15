GAZA-STAD/TEL AVIV (ANP/AFP) - Israël heeft in Gaza een hooggeplaatst lid gedood van de Qassambrigades, de militaire tak van de Palestijnse beweging Hamas. Dat meldt het Israëlische leger (IDF) en is bevestigd door Hamas.

Samir Abu Younis speelde volgens de Israëli's een sleutelrol bij het plannen van de aanval van Hamas op Israël op 7 oktober 2023. Hij werd zaterdag gedood in wat de IDF een gerichte aanval noemde. Volgens Hamas vielen bij de aanval nabij Khan Younis ook twee gewonden. De Palestijnse beweging sprak op Telegram van een "laffe liquidatieoperatie".

In de Gazastrook geldt sinds oktober 2025 een wapenstilstand, maar Israël blijft regelmatig aanvallen uitvoeren in het Palestijnse gebied. Daarbij zijn volgens door de VN bevestigde cijfers van lokale gezondheidsautoriteiten zeker 1500 Palestijnen gedood.